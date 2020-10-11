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22 وفاة و 1230 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

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22 وفاة و 1230 اصابة بفيروس كورونا في الأردن 22 وفاة و 1230 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (1246) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
• (1230) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (1046) في محافظة العاصمة عمّان.
- (55) في محافظة البلقاء.
- (49) في محافظة الزرقاء.
- (15) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.
- (14) في محافظة عجلون.
- (14) في محافظة المفرق.
- (13) في محافظة جرش.
- (11) في محافظة الكرك.
- (10) في محافظة مأدبا.
- (2) في محافظة العقبة.
- (1) في محافظة الطفيلة.
• (16) حالة خارجيّة، (15) منها بين القادمين من خارج المملكة، و(1) لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (22763) حالة.
- سُجّلت (22) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (166) حالات.
- سُجّلت (129) حالة شفاء هذا اليوم، (27) في مستشفى الأمير حمزة، و(94) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(8) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- تمّ إجراء (15961) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1387472) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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