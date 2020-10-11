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جدة تسجل انخفاضاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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جدة تسجل انخفاضاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا جدة تسجل انخفاضاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا
سجلت 3 إصابات.. وتفاؤل بالوصول لصفر حالات قريبًا

جدة تسجل انخفاضاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت محافظة جدة، اليوم الأحد، انخفاضاً قياسياً بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ عدة أشهر، وسط تفاؤل المواطنين والمقيمين بتسجيل صفر حالات مستقبلاً بإذن الله، وذلك بتضاعف الجهود والالتزام بالإجراءات المهمة التي أصدرتها وزارة الصحة من التباعد ولبس الكمامات.

وسجلت جدة 3 إصابات بفيروس كورونا من عدد الحالات بالمملكة، في انخفاض قياسي وكبير في عدد الحالات المسجلة في المحافظة، كما سجلت اليوم، جدة 26 حالة تعافٍ، و3 حالات وفاة رحمهم الله.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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