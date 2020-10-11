"فنون حائل" تطلق ملتقى "محبرة" للخط العربي

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لتحقيق الريادة الوطنية ورعاية الموهوبين

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بحائل، اليوم الأحد، ملتقى "محبرة" للخط العربي، لخدمة اللغة العربية وتحقيق الريادة الوطنية ورعاية الموهوبين في الخط العربي.

وتعتزم الجمعية الكشف عن برنامج الملتقى الفترة المقبلة، ويتضمن ورشًا تدريبية ودورات، ومعارض ومسابقات في مجال الخط العربي.

وقال منسق ملتقى "محبرة" في جمعية الثقافة والفنون بحائل، الخطاط عبدالله القعيري: إن الملتقى جاء رغبة في جعل الخط العربي حاضرًا في كل المناسبات الوطنية والميادين، وإبراز الجهود التي يبذلها الخطاطون والمهتمون في هذا المجال.

وأضاف أن من أهداف الملتقى تطوير قدرات الخطاطين، وتوفير بيئة فنية للخط العربي وتأهيل خطاطين للمشاركة بالمعارض والمسابقات، وإقامة معارض ومسابقات للخط العربي، وتقديم برامج وورش للمهتمين بالخط العربي، وتوظيف التقنية الحديثة في الخط العربي، وتأهيل مدربين في الخط العربي، والسعي لتسهيل الإجازات في الخط العربي من قبل الاساتذة المعتمدين في إجازة الخطوط.

وتابع "القعيري": الملتقى في طور التأسيس ويرحب باستقبال جميع الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطويره وتحقيق أهدافه، وكل الخطاطين محل ترحيب وتقدير ونعتز بخدمتهم فالملتقى أُوجد من أجلهم ولن ينجح إلا بهم.