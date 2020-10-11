مضيفة جوية تكشف رواتب الطاقم.. 3 آلاف ريال للمضيف و24 ألف لقائد الطائرة.. هنا التفاصيل

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الأفضلية للذكور في التعيين

تعتبر مهنة مضيف الطيران من أكثر المهن التي تجذب الشباب من الجنسين بسبب مميزاتها عن غيرها من الوظائف، ومنها السفر المستمر والمزايا المادية والمعنوية، حيث يتمتع مضيف الطيران بمقيمة مجتمعية مثل العديد من الوظائف المميزة رغم أن مهنة مضيف الطيران تتطلب العديد من الإمكانيات الجسدية والشخصية، ومن بينها أن يكون العمر والوزن والطول واللغة الأجنبية والسباحة وقوة الإبصار.

مما يجعل المهنة تثير انتباه الكثيرين في العالم، إذ يعتقدون أنه من خلال هذه المهنة يمكن مشاهدة مختلف دول العالم وتقاضي رواتب عالية تحدثت مضيفة طيران روسية سابقة في فيديو نشرته في تطبيق "تيك توك" عن الرواتب الحقيقة للطيارين والمضيفات وفقًا لروسيا اليوم.

وأوضحت المضيفة السابقة أن أجور الموظفين تعتمد على ساعات الطيران التي ينفذها الشخص، كما أن إجمالي الدخل، الذي يتضمن بدل المهمات والحوافز والمكافآت، يعتمد على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف.

وقالت إن مضيفة الطيران العادية في شركات الطيران بروسيا تتقاضى راتبًا أساسيًا من 30 إلى 60 ألف روبل، أي ما يقارب من 1200 إلى 2500 ريال سعودي فيما يبلغ راتب مضيفة الطيران ذات الخبرة 60 - 100 ألف روبل، أي ما يقارب 2500 إلى 4500 ريال سعودي، بينما يتراوح راتب مساعد الطيار ما بين 150 و300 ألف روبل، أما راتب القبطان (قائد الطائرة) فيبلغ ما بين 300 و600 ألف روبل، أي ما يعادل 24 ألف ريال سعودي

ولفتت المضيفة السابقة إلى ميزة بشأن توظيف المضيفين والمضيفات، وقالت إن الشباب يتم تعيينهم في منصب مضيف الطيران بشكل أسرع من الفتيات، بسبب ضرورة وجود أحد من ممثلي الجنس القوي بين أفراد طاقم الضيافة على متن الطائرة.