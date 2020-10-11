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رسالتان من الملك وولي العهد لأمير الكويت وولي عهده سلمهما الأمير تركي بن محمد

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الشيخ نواف حمّله تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان

رسالتان من الملك وولي العهد لأمير الكويت وولي عهده سلمهما الأمير تركي بن محمد

استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر السيف اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق؛ حيث سلم لأمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله.

وقد حمل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري.

كما استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر السيف اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق؛ حيث سلم لولي عهد دولة الكويت رسالة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

وقد حمل ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري.

رسالتان من الملك وولي العهد لأمير الكويت وولي عهده سلمهما الأمير تركي بن محمد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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