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أطباء يدقون ناقوس الخطر: كورونا يضرب حاسة ثالثة في الجسم

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أطباء يدقون ناقوس الخطر: كورونا يضرب حاسة ثالثة في الجسم أطباء يدقون ناقوس الخطر: كورونا يضرب حاسة ثالثة في الجسم
بعد فقدان الشم والتذوق

أطباء يدقون ناقوس الخطر: كورونا يضرب حاسة ثالثة في الجسم

حذر أطباء من أن المستجد "كوفيد-19" الذي يتسبب في فقدان حاستي الشم والتذوق، قد يتسبب أيضًا في فقدان حاسة السمع، لدى بعض المرضى؛ وذلك بسبب تأثيره على الأوعية الدموية للأذن، حسب تقرير لـ"سي إن إن".

لغز ميريدت هاريل

ويروي التقرير قصة المريضة ميريدت هاريل، التي شعرت ذات يوم، في يوليو الماضي، بطنين في إحدى أذنيها، ثم فقدت حاسة السمع في تلك الأذن بشكل مفاجئ أصابها بالحيرة.

وعلى مدار أسبوع ظل مرض هاريل لغزًا، إلى أن قررت إجراء فحص لكوفيد-19. واللافت أن النتيجة جاءت إيجابية، رغم أنها لم تشعر بأعراض المرض المعروفة مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وفقدان حاسم الشم.

وحسب موقع قناة "الحرة"، قال اختصاصي أنف وأذن وحنجرة، لهاريل إن الفيروس على الأغلب هو السبب في فقدان حاسة السمع في إحدى أذنيها.

أمراض الفيروسات

من المعروف أن الفيروسات المسببة لبعض الأمراض مثل الحصبة والتهاب السحايا، تُسبب أحيانًا فقدان السمع المفاجئ، وهناك أدلة متزايدة على أنه ينبغي إضافة فيروس كورونا المستجد إلى القائمة.

وقال دكتور ماثيو ستيوارت، الأستاذ المساعد في طب الأذن والأنف والحنجرة في جامعة جونز هوبكنز لـ"سي إن إن": نسمع المزيد والمزيد عن أناس يعانون من ضعف السمع كجزء من عدوى كوفيد"، على الرغم من أن المنفذ الرئيسي للفيروس للوصول إلى الرئتين، هو الأنف، وممكن أيضًا عن طريق الفم والعينين، حسب بعض الدراسات.

دراسات وإحصائيات

ولا توجد إحصائيات حول مدى شيوع إصابة الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 بفقدان السمع، لكن بعض الدراسات الصغيرة تشير إلى ارتباط محتمل.

على سبيل المثال، أظهرت دراسة بريطانية نشرت في المجلة الدولية لعلم السمع وشملت 138 مريضًا بكوفيد-19، تعرّض 13% منهم لطنين في الأذن بعد شهرين من خروجهم من المستشفى.

ولا يستطيع الأطباء الجزم بأن الفيروس يهاجم الأذن الداخلية، بسبب خطورة إجراء كشف كهذا.

ولكن ستيوارت وزملاءه تمكنوا من إجراء عمليات كهذه في جثث ثلاثة أشخاص توفوا بعد الإصابة بفيروس كوفيد-19، والنتيجة اللافتة هي عثورهم على الفيروس لدى اثنين منهم؛ وتحديدًا في الأذن الوسطى وعظم الخشاء في الجمجمة، والذي يقع خلف الأذن مباشرة. وقد نشرت دراستهم في مجلة جاما لطب الأنف والأذن والحنجرة.

المشكلة والعلاج

ولا يعرف الأطباء لماذا يتعرض بعض مرضى كوفيد-19 لمشاكل في السمع، لكن يعتقد أن الفيروس يسبب تجلطات في الأوعوية الدموية للأذن، تؤثر بدورها على حاسة السمع.

ويقول دكتور ستيورات إن العلاج لهذه الحالة يتم من خلال تناول جرع عالية من الإستيرويد عبر الفم.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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