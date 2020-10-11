أخبار عاجلة

تونس: هدموا الكشك على رأس صاحبه وهو نائم..فثارت احتجاجات واسعة في القصرين -
تراشق بين وزير خارجية تركيا ووزيرة خارجية السويد في أنقرة -
أكثر من 100 مليون مشاهد لحفلها الافتراضي..كيف أصبحت فرقة "بي تي أس" الغنائية الكورية ظاهرة عالمية؟ -
ما حقيقة رسائل هيلاري كلينتون المسربة ومخططاتها لتنصيب بن نايف ملكا ودعمها للإخوان المسلمين؟ -
جريمة الزرقاء "البشعة" تهز الشارع الأردني، والملك عبدالله يطالب بأشد عقوبة للجناة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 14/10/2020 | الحلقة الكاملة -
مساء dmc - الشيخ د. أسامة الأزهري في ضيافة رامي رضوان وحديث عن العنف الأسري -
مساء dmc - د. أسامة الأزهري: التواصل بين الوالدين والأبناء ضروري لمواجهة العنف الأسري -
مساء dmc - د. أسامة الأزهري: التعامل مع الابناء يجب أن يقوم على المحبة واحتضان الأطفال -
مساء dmc - د. أسامة الأزهري: إفتقدنا لغة الحوار بين الآباء والابناء ويؤدي ذلك إلى مشاعر الكراهية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قاربت الـ5 ملايين.. "تعليم شقراء" ينهي صرف مكافآت الطلاب والطالبات

Print
قاربت الـ5 ملايين.. "تعليم شقراء" ينهي صرف مكافآت الطلاب والطالبات قاربت الـ5 ملايين.. "تعليم شقراء" ينهي صرف مكافآت الطلاب والطالبات
"الزايدي": تشمل مكافآت مدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين

قاربت الـ5 ملايين..

أنهت إدارة تعليم شقراء -ممثلة في الشؤون المدرسية- صرف آخر مستحقات العام 1441 من مكافآت الطلاب والطالبات والتي تجاوزت ٤٩٤٣٠٠٠ ريال.

وقال المساعد للشؤون المدرسية بإدارة تعليم شقراء الدكتور عادل الزايدي: قامت إدارة خدمات الطلاب -بالتعاون مع الإدارة المالية- بصرف مكافآت الطلاب والطالبات لجميع مستحقات العام ١٤٤١؛ إذ تم إيداع المبالغ المالية في حسابات أولياء الأمور المستفيدين، بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة وتطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات المعتمد من وزارة التعليم".

وأضاف الزايدي: المكافآت تشمل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

وأشاد الزايدي بالجهود المبذولة من قسم خدمات الطلاب والشؤون المالية والإدارية، لإنجاز الاستحقاقات المالية للطلاب والطالبات؛ شاكرًا لهم جهودهم، وسائلًا الله لهم التوفيق والسداد.تعليم شقراء شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

شبكة عيون الإخبارية