الشرقية.. 419 جولة على المراكز التجارية للتأكد من التزامها بالأنظمة

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الأمانة: تطهير 724 موقعًا باستخدام 150547 لترًا من المعقمات والمطهرات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 419 جولة رقابية، منها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة، منها 4 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 724 موقعًا، باستخدام 150547 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7633 طنًّا من النفايات، وأزالت 3939 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما استقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، 2624 بلاغًا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

وعن بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تلقى المركز أمس، 19 بلاغًا ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل منشأة، والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي وجولاتها الرقابية لمتابعة المنشآت التجارية؛ حرصًا على سلامة المجتمع؛ داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 ليتم معالجتها.أمانة المنطقة الشرقية