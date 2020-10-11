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أمانة جدة تستضيف معرض "أمانة نقية" للتوعية بأضرار التدخين

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يستمر 5 أيام بالتعاون مع "كفى" لتوعية منسوبيها والمراجعين

أمانة جدة تستضيف معرض

استضافت أمانة محافظة جدة للسنة الثانية على التوالي بمقرها الرئيسي اليوم، ولمدة خمسة أيام، معرض "أمانة نقية"، والذي تنظمه جمعية كفى للتوعية بأضرارالتدخين؛ بهدف توعية وتثقيف منسوبي الأمانة والمراجعين بأضرار وآفة السموم القاتلة صحياً واجتماعياً واقتصاديًا.

ودشن المبادرة وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني، فيما تضمن المعرض عددًا من الوسائل والمواد التوعوية والتثقيفية، بالإضافة إلى إجراء كشف الرئتين والأسنان والضغط والسكر وقياس هشاشة العظام، بجانب تواجد طبيب عامل لاستشارات والاستفسارات الطبية.

ويأتي المعرض ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين أمانة جدة وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وفي إطار مبادرات الأمانة مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم الأعمال والأنشطة التي تخدم السكان في شتى المجالات.

أمانة جدة تستضيف معرض

أمانة جدة تستضيف معرض

أمانة جدة تستضيف معرض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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