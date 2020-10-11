أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - مهند مجدي: لا نعادي مجدي عبد الغني أو مصطفى يونس ولكن أن يكون النقد موضوعي -
هل مجلس إدارة الأهلي الحالي هو مجلس "السوشيال ميديا" ويطوعها للدفاع عنه؟ وإجابة مهند مجدي النارية -
مهند مجدي: مش بشتكي من بيراميدز لأن الأهلي ينافس نفسه فقط.. وشوبير: خسارة البطولات تعني وجود منافسين -
جمهور التالتة - تحليل عالمي من أحمد عز وتامر بدوي لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا -
مهند مجدي يكشف لأول مرة عن أسباب وتفاصيل رحيل "فايلر" عن القيادة الفنية للأهلي وتعيين موسمياني -
مهند مجدي: من أول يوم ندعم مؤمن زكريا ولكن لا نحب الحديث في مثل تلك الأمور نظرا لحساسيتها -
محمود ياسين.. بطل أفلام أكتوبر يرحل في شهر النصر -
جريمة قتل فتاة المعادي.. مجهولون سحلوا الضحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"غيتس" يحذر من ارتفاع خطير بوفيات كورونا بأمريكا

Print
"غيتس" يحذر من ارتفاع خطير بوفيات كورونا بأمريكا "غيتس" يحذر من ارتفاع خطير بوفيات كورونا بأمريكا
قال: لدينا أسوأ نظام اختبار في العالم لكنه قابل للإصلاح

حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، الأمريكيين من ارتفاع "مدمر" في الوفيات الناجمة عن المستجد، إذا لم يتعاون المواطنون مع السلطات على نحو أكبر.

وقال غيتس في مقابلة تلفزيونية مع "إن بي سي"، إنه سيكون هناك ارتفاع في وفيات كوفيد-19، إذا لم يعمل جميع أفراد المجتمع معا لمكافحة الوباء.

وانتقد نظام اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى طول فترة الانتظار الخاصة بإصدار النتيجة.

وأضاف قائلاً: "لدينا في أمريكا أسوأ نظام اختبار في العالم، إلا أنه قابل للإصلاح إن أردنا ذلك"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ودعا الملياردير البالغ من العمر 64 عاماً الإدارة الأمريكية لتحمّل "مسؤولية أخطائها فيما يتعلق باستراتيجية مواجهة الوباء"، لافتاً إلى ضرورة "تصحيح مسار عملها".

وبيّن أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد في مجابهة الجائحة في مجالات أخرى غير تمويل الأبحاث، مشدداً على أهمية التجاوب السريع مع الإصابات والتحذيرات التي تصدر عن الجهات المعنية، والحصول على نسب مرتفعة من التشخيص الصحيح.

وفيما يتعلق بلقاح كورونا، أوضح غيتس أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتعرض لضغوط لترخيص لقاح لكوفيد-19، مشيرا لوجوب إيصاله للأميركيين فور طرحه، وكذلك الأمر بالنسبة لدول العالم، لاستبعاد عودة المرض للولايات المتحدة.

وبلغت حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أعلى مستوى في شهرين لتسجل ما يزيد على 58 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ معدل دخول المستشفيات في منطقة الغرب الأوسط مستويات قياسية لليوم الخامس على التوالي.

ووفقا لبيانات "رويترز" سجلت عشر من 50 ولاية زيادات قياسية في الإصابات اليومية الجمعة منها ولايات إنديانا ومينيسوتا وميزوري وأوهايو في الغرب الأوسط.

كما سجلت ويسكونسن وإيلينوي ما يربو على ثلاثة آلاف حالة إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي في معدل غير مسبوق على مدى يومين حتى خلال ذروة التفشي السابق في الربيع.
كذلك سجلت ولايات غربية هي مونتانا ونيو مكسيكو ووايومنج وأوكلاهوما ووست فرجينيا أكبر قفزات في الحالات خلال يوم واحد.

وشهدت 19 ولاية زيادات قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في أكتوبر الجاري.

وعلى الرغم من استمرار تراجع الوفيات بالمرض على مستوى الولايات المتحدة فإن البلد يسجل متوسط 700 وفاة يوميا.

ورصدت ثلاث ولايات زيادة قياسية في الوفيات خلال يوم واحد الجمعة هي آركنسو وميزوري ومونتانا.

وحذر خبراء في مجال الصحة من أن الوفيات مؤشر متأخر على انتشار المرض وعادة ما تزيد بعد أسابيع من ارتفاع حالات الإصابة.

ومن المتوقع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 هذا الشتاء، حيث أشار تحديث جديد لنموذج جامعة واشنطن، يتم الاستشهاد به على نطاق واسع، إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل الوفيات اليومي في البلاد بما يزيد على ثلاثة أمثال بحلول منتصف يناير إلى 2250، ليصل إجمالي الوفيات إلى 395 ألف حالة بحلول الأول من فبراير 2021.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية