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"صحة الرياض" تفعّل العيادة المتنقلة لفحص الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري

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"صحة الرياض" تفعّل العيادة المتنقلة لفحص الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري "صحة الرياض" تفعّل العيادة المتنقلة لفحص الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري
قالت: بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بسبب

فعّلت "صحة الرياض" العيادة المتنقلة لفحص الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري، وذلك في محافظات المنطقة.

وجرت إقامة عيادة في مستشفى القويعية، بمشاركة أطباء استشاريين في العيون من صحة الرياض، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، وعيادة في مستشفى شقراء العام بطاقم طبي استشاري من "صحة الرياض".

وبيّنت "صحة الرياض" أنه ستستأنف -بإذن الله- هذه الخطوة في مستشفيات: عفيف العام والزلفي والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية واستقطاب الكوادر الصحية المؤهلة في عيادات العيون لتعزيز التكامل بين المستشفيات بهدف خدمة المجتمع حيث جرى تحديد أجهزة الكاميرا الرقمية لفحص قاع العين (جهاز تصوير الشبكية) المتوافرة في مستشفيات خارج الرياض والاستفادة منها في الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، إضافةً إلى إنشاء وحدة عيون بأجهزة متكاملة في كل من: مستشفى الملك خالد في الخرج، ومستشفى الملك خالد في المجمعة، ومستشفى القويعية العام، وكذلك توفير جهاز الأشعة المقطعية للعين في مستشفى الدوادمي، وجهاز الفاكو لجراحات الأبيض في مستشفى حريملاء العام.صحة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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