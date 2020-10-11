أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - مهند مجدي: لا نعادي مجدي عبد الغني أو مصطفى يونس ولكن أن يكون النقد موضوعي -
هل مجلس إدارة الأهلي الحالي هو مجلس "السوشيال ميديا" ويطوعها للدفاع عنه؟ وإجابة مهند مجدي النارية -
مهند مجدي: مش بشتكي من بيراميدز لأن الأهلي ينافس نفسه فقط.. وشوبير: خسارة البطولات تعني وجود منافسين -
جمهور التالتة - تحليل عالمي من أحمد عز وتامر بدوي لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا -
مهند مجدي يكشف لأول مرة عن أسباب وتفاصيل رحيل "فايلر" عن القيادة الفنية للأهلي وتعيين موسمياني -
مهند مجدي: من أول يوم ندعم مؤمن زكريا ولكن لا نحب الحديث في مثل تلك الأمور نظرا لحساسيتها -
محمود ياسين.. بطل أفلام أكتوبر يرحل في شهر النصر -
جريمة قتل فتاة المعادي.. مجهولون سحلوا الضحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تسجل 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
الإمارات تسجل 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإمارات تسجل 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مجموع الحالات المسجلة بالبلاد بلغ  106,229 حالة

الإمارات تسجل 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 106,229 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 445 حالة.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,311 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 97,284 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية