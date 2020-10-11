الإمارات تسجل 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مجموع الحالات المسجلة بالبلاد بلغ 106,229 حالة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 106,229 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 445 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,311 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 97,284 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد