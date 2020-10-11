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حساب المواطن "دفعة أكتوبر".. 1.8 مليار ريال و10.4 مليون مستفيد وتابع

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إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال

حساب المواطن

أودع، اليوم الأحد، برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 96% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44% موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب المواطن

حساب المواطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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