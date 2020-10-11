"أمانة الجوف" تبدأ العام الثاني لمبادرة "واحة خضراء"

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تستهدف زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال عشر سنوات

بدأت أمانة منطقة الجوف، اليوم، عامها الثاني لمبادرة "الجوف واحة خضراء"، التي دشّنها في العام الماضي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف، وتستهدف زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال عشر سنوات، لتتوافق مع رؤية المملكة 2030م، ومشاركة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة ونشر ثقافة التشجير والمحافظة على الأشجار.

ووجّه أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ بالعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من المبادة وتوفير سبل الدعم لها من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها.

وأكّد "الشرعان"؛ حرص الأمانة على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقّق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع رؤية 2030، مشيراً إلى توفير الأمانة أوجه الدعم والتسهيلات كافة لإنجاح المبادرة حسبما خُطط لها.

وأضاف، أن المبادرة تأتي بمشاركة فئات مختلفة تشمل المواطنين والمتطوعين، ويتم من خلالها غرس الأشجار في الطرقات والساحات والميادين والمواقع العامة.

وكانت المبادرة قد غرست 74,875 شجرة خلال عامها الأول في مدن ومحافظات ومراكز الجوف.

أمانة الجوف