أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - مهند مجدي: لا نعادي مجدي عبد الغني أو مصطفى يونس ولكن أن يكون النقد موضوعي -
هل مجلس إدارة الأهلي الحالي هو مجلس "السوشيال ميديا" ويطوعها للدفاع عنه؟ وإجابة مهند مجدي النارية -
مهند مجدي: مش بشتكي من بيراميدز لأن الأهلي ينافس نفسه فقط.. وشوبير: خسارة البطولات تعني وجود منافسين -
جمهور التالتة - تحليل عالمي من أحمد عز وتامر بدوي لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا -
مهند مجدي يكشف لأول مرة عن أسباب وتفاصيل رحيل "فايلر" عن القيادة الفنية للأهلي وتعيين موسمياني -
مهند مجدي: من أول يوم ندعم مؤمن زكريا ولكن لا نحب الحديث في مثل تلك الأمور نظرا لحساسيتها -
محمود ياسين.. بطل أفلام أكتوبر يرحل في شهر النصر -
جريمة قتل فتاة المعادي.. مجهولون سحلوا الضحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوريا تعلن إخماد الحرائق كافة البالغ عددها 156 حريقاً

Print
سوريا تعلن إخماد الحرائق كافة البالغ عددها 156 حريقاً سوريا تعلن إخماد الحرائق كافة البالغ عددها 156 حريقاً
نشبت منذ فجر الجمعة الفائت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص

سوريا تعلن إخماد الحرائق كافة البالغ عددها 156 حريقاً

أعلن وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا؛ أنه تم إخماد الحرائق كافة التي نشبت في سوريا منذ فجر يوم الجمعة التي بلغ عددها 156 حريقاً.

وأكد وزير الزراعة السوري، اليوم الأحد، بحسب ما نشرته صفحة الإعلام الزراعي في سوريا، أنه تم إخماد الحرائق كافة التي نشبت منذ فجر يوم الجمعة الفائت في محافظات: اللاذقية وطرطوس وحمص، البالغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص.

وفق "سبوتنك عربي" شهدت سوريا لثلاثة أيام على التوالي اندلاع حرائق واسعة لم تشهدها البلاد من قبل، وذلك في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص، حيث أتت النيران على آلاف الدونمات من الأحراج وغابات السنديان المعمرة والأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والحمضيات وغيرها من المحاصيل التي يعتاش عليها فلاحو تلك المناطق، الأمر الذي أسفر حتى اللحظة، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة السورية، عن 3 وفيات وإصابات عديدة في صفوف أهالي القرى بسبب وصول النيران إلى المنازل السكنية، وسط حركة نزوح من قرى ريف القرداحة وجبلة وبانياس التابعة لمحافظة اللاذقية.

وتعاني طواقم الإطفاء في مختلف المحافظات السورية ضغطاً هائلاً من جرّاء تهالك التجهيزات والعربات، بعد نحو عشر سنوات من استخدامها المكثّف، لتلافي الأضرار المتراكمة التي نجمت عن الأعمال الإرهابية من حرائق وتفجيرات وقذائف صاروخية كانت تنهال على مختلف المناطق السكنية الآمنة.سوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

شبكة عيون الإخبارية