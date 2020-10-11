لأول مرة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى 13 ألفاً

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إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة أصبح 1298718 حالة مؤكدة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن رصد 13634 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، في تقريرها اليومي عن رصد 13634 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 12846 إصابة أمس السبت و12126 إصابة الجمعة.

ووفق "روسيا اليوم" تتوزع الإصابات الجديدة بين كل أقاليم البلاد الـ85 ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 26.3% من المرضى الجدد.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ أعلى مستوى لها منذ 15 مايو، أي 4501 و528 إصابة على التوالي.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 149 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 191 وفاة في اليوم السابق.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بذلك زيادة بـ1.1% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1298718 إصابة مؤكدة منها 22597 حالة وفاة و255679 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ5874 حالة نشطة منذ أمس.

وتماثل 4240 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1020442 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 50.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (476 ألفا منها خلال اليوم الأخير)، ولا يزال نحو 262 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.روسيا فيروس كورونا الجديد