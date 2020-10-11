"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 18 مشروعاً خلال سبتمبر الماضي

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في 10 مناطق وبعد استكمال المستفيدين عمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر سبتمبر الماضي 18 مشروعاً في 10 مناطق، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي، الزلفي، ثادق) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في مكة المكرّمة، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، والمذنب) في القصيم، إضافة إلى مشروعيْن في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (رفحاء، طريف، وعرعر) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروع إسكان تيماء في منطقة تبوك، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا1، القريات)، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن المملكة ومحافظاتها، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميّز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن مستهدفاته لعام 2020، بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، ضمن إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.وزارة الإسكان برنامج سكني