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"": لا تصالح مع من يريدون هدم .. وما حققناه في 6 سنوات يحتاج عمل 20 عاماً

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"السيسي": لا تصالح مع من يريدون هدم مصر.. وما حققناه في 6 سنوات يحتاج عمل 20 عاماً "": لا تصالح مع من يريدون هدم .. وما حققناه في 6 سنوات يحتاج عمل 20 عاماً
قال: بدأنا خطوة رئيسية نحو البناء والتنمية وسنواصل المسيرة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح ، إن ما تحقق خلال 6 سنوات يساوي عمل 20 عاماً.

وأضاف الرئيس المصري، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية الـ32، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات بمرور 47 عاماً على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة: "أنه لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شعب مصر و100 مليون مصري، وكل من يقدم الأذى للمصريين من سيدات ورجال وشباب وأطفال".

وأشار إلى أن من يعمل على ضياع 100 مليون مصري يتصور أنه سيهدم الدولة، ولا تصالح معه، متسائلاً:" إنتم فاهمين الحكاية الأول؟".

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، أكد الرئيس السيسي أنه جلس مع الكثير ممن كانوا يحاولون هدم الدولة المصرية، وتحدث حول أزمات التعليم والاقتصاد.


وقال الرئيس المصري: إن تحقيق الأمن والحفاظ على الاستقرار هو جوهر التقدم والتنمية، لافتاً إلى أن الجميع يبذل كل جهد من أجل النهوض بمصر.

وأشار السيسي قائلاً: "إننا بدأنا خطوة رئيسية نحو البناء والتنمية وسنواصل المسيرة".

وتابع: ما تحقق خلال الـ 6 سنوات الماضية يحتاج إلى 20 عاماً لإنجازه.. قائلاً: "ما حققناه في 6 سنوات يساوي عمل 20 سنة فى كل شيء.. ولسه تاني 50 سنة شغل وربنا يعينا".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمسئولين، قائلاً: "حافظوا على استقرار الدولة سنتقدم للأمام وستنمو وتكبر".

وتابع: "نواصل العمل والجهد والفكر من أجل تحقيق التقدم والتنمية".الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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