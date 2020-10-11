أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - مهند مجدي: لا نعادي مجدي عبد الغني أو مصطفى يونس ولكن أن يكون النقد موضوعي -
هل مجلس إدارة الأهلي الحالي هو مجلس "السوشيال ميديا" ويطوعها للدفاع عنه؟ وإجابة مهند مجدي النارية -
مهند مجدي: مش بشتكي من بيراميدز لأن الأهلي ينافس نفسه فقط.. وشوبير: خسارة البطولات تعني وجود منافسين -
جمهور التالتة - تحليل عالمي من أحمد عز وتامر بدوي لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا -
مهند مجدي يكشف لأول مرة عن أسباب وتفاصيل رحيل "فايلر" عن القيادة الفنية للأهلي وتعيين موسمياني -
مهند مجدي: من أول يوم ندعم مؤمن زكريا ولكن لا نحب الحديث في مثل تلك الأمور نظرا لحساسيتها -
محمود ياسين.. بطل أفلام أكتوبر يرحل في شهر النصر -
جريمة قتل فتاة المعادي.. مجهولون سحلوا الضحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

‫تنبيه متقدم لجازان.. أمطار متوسطة إلى غزيرة  حتى 8 مساء

Print
‫تنبيه متقدم لجازان.. أمطار متوسطة إلى غزيرة  حتى 8 مساء ‫تنبيه متقدم لجازان.. أمطار متوسطة إلى غزيرة  حتى 8 مساء
في حالة مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

‫تنبيه متقدم لجازان.. أمطار متوسطة إلى غزيرة  حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

شبكة عيون الإخبارية