أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - مهند مجدي: لا نعادي مجدي عبد الغني أو مصطفى يونس ولكن أن يكون النقد موضوعي -
هل مجلس إدارة الأهلي الحالي هو مجلس "السوشيال ميديا" ويطوعها للدفاع عنه؟ وإجابة مهند مجدي النارية -
مهند مجدي: مش بشتكي من بيراميدز لأن الأهلي ينافس نفسه فقط.. وشوبير: خسارة البطولات تعني وجود منافسين -
جمهور التالتة - تحليل عالمي من أحمد عز وتامر بدوي لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا -
مهند مجدي يكشف لأول مرة عن أسباب وتفاصيل رحيل "فايلر" عن القيادة الفنية للأهلي وتعيين موسمياني -
مهند مجدي: من أول يوم ندعم مؤمن زكريا ولكن لا نحب الحديث في مثل تلك الأمور نظرا لحساسيتها -
محمود ياسين.. بطل أفلام أكتوبر يرحل في شهر النصر -
جريمة قتل فتاة المعادي.. مجهولون سحلوا الضحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كلية اتصالات الرياض" تطبق الإجراءات الاحترازية في الاختبارات بجميع الأقسام

Print

طبقت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الإجراءات الاحترازية في الاختبارات بجميع أقسام الكلية اليوم الأحد.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أنه تم استعداد الكلية لأداء الاختبارات منذ وقت مبكر، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع الأقسام بالكلية للعمل على توفير الأماكن والقاعات المناسبة.

وبيّن الخليفة أن هذا يتزامن مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كوفيد 19" وتنفيذا لتوجيهات الجهات المختصة بوزارة الصحة.

وأكد أنه تم تجهيز القاعات في الكلية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع بإذن الله.

وأهاب الدكتور أحمد الخليفة بجميع المتدربين ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية