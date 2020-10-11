"كلية اتصالات الرياض" تطبق الإجراءات الاحترازية في الاختبارات بجميع الأقسام

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طبقت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الإجراءات الاحترازية في الاختبارات بجميع أقسام الكلية اليوم الأحد.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أنه تم استعداد الكلية لأداء الاختبارات منذ وقت مبكر، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع الأقسام بالكلية للعمل على توفير الأماكن والقاعات المناسبة.

وبيّن الخليفة أن هذا يتزامن مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وتنفيذا لتوجيهات الجهات المختصة بوزارة الصحة.

وأكد أنه تم تجهيز القاعات في الكلية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع بإذن الله.

وأهاب الدكتور أحمد الخليفة بجميع المتدربين ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.