فيديو.. صدام مروّع بين قطار وشاحنة على السكك الحديدية

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سائق القطار لم يتمكن من إيقافه وهذا ما فعله قائد الشاحنة

تعطلت شاحنة ضخمة وعَلِقت بمعبر للسكك الحديدية في ولاية إنديانا الأمريكية، كان القطار يقترب بسرعة وسائق الشاحنة عالقاً بالكابينة لا يستطيع تحريك السيارة، فجأة قفز من الشاحنة وهرب، وبعدها بثوانٍ حدث التصادم المروّع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث مساء الجمعة الماضي على معبر للسكك الحديدية في تقاطع إي ماديسون أفينيو وستيت رود 67، بمدينة بيندلتون في ولاية إنديانا.

ويظهر شريط الفيديو، كابينة الشاحنة تقف على قضبان القطار، ومعها شاحنة متصلة بها، وحاول قائد رافعة سحب الشاحنة التي تعطلت وعلقت بالسكك الحديدية، لكن محاولة سحبها باءت بالفشل، وبعدها انسحب قائد الرافعة تاركاً الشاحنة وسائقها يواجهان مصيرهما.

وفي اللحظة التالية، علا صوت القطار، وأُغلقت الحواجز على المعبر لإيقاف حركة المرور، وهنا لم يجد سائق الشاحنة من حل إلا القفز من الكابينة والركض بحثاً عن الأمان.

وهنا حدث الاصطدام المروّع، بين القطار المنطلق بسرعة وكابينة الشاحنة، لتنفصل عن الشاحنة ويدفعها القطار بقوة على القضبان لمسافة أكثر من 150 متراً، بينما تشتعل النيران في كابينة الشاحنة ومقدمة القطار.

وحسب الصحيفة، فإن سائق القطار لم يتمكن من إيقافه في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد ألسنة اللهب المتصاعدة من مقدمة القطار بسرعة، بينما تم علاج سائق القطار من جروح طفيفة ناتجة عن كسر في نافذة كابينة قيادة القطار.