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ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 14/10/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - مهند مجدي: لا نعادي مجدي عبد الغني أو مصطفى يونس ولكن أن يكون النقد موضوعي -
هل مجلس إدارة الأهلي الحالي هو مجلس "السوشيال ميديا" ويطوعها للدفاع عنه؟ وإجابة مهند مجدي النارية -
مهند مجدي: مش بشتكي من بيراميدز لأن الأهلي ينافس نفسه فقط.. وشوبير: خسارة البطولات تعني وجود منافسين -
جمهور التالتة - تحليل عالمي من أحمد عز وتامر بدوي لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا -
مهند مجدي يكشف لأول مرة عن أسباب وتفاصيل رحيل "فايلر" عن القيادة الفنية للأهلي وتعيين موسمياني -
مهند مجدي: من أول يوم ندعم مؤمن زكريا ولكن لا نحب الحديث في مثل تلك الأمور نظرا لحساسيتها -
محمود ياسين.. بطل أفلام أكتوبر يرحل في شهر النصر -
جريمة قتل فتاة المعادي.. مجهولون سحلوا الضحية -
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8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل

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