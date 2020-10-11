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لوحة تشهد بالتعثر.. "جسر مشاة 64" بمكة.. مشروع وحوادث ومناشدة

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لوحة تشهد بالتعثر.. "جسر مشاة 64" بمكة.. مشروع وحوادث ومناشدة لوحة تشهد بالتعثر.. "جسر مشاة 64" بمكة.. مشروع وحوادث ومناشدة
5 ملايين رصدت لإنجازه ولم يتم وسط تساؤلات ومطالبات بتدخل عاجل

لوحة تشهد بالتعثر..

مضت سبعة أشهر على التاريخ المقرر للانتهاء من مشروع إنشاء الجسر المعلق للمشاة بطريق عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال متعثراً رغم القيمة العالية المرصودة له والتي تجاوزت خمسة ملايين ريالات.

وتساءل الأهالي عن الأسباب التي حالت دون استكمال المشروع الواقع في منطقة حيوية والذي سيسهم عند اكتماله في الحد من الدهس الذي يشهدها الشارع، فضلاً عن أنه يقع في شارع يعد الأكبر على مستوى مخططات الشرائع وهو شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64.

وبحسب لوحة المشروع التي أصبحت شاهدة على تعثره، فإن القيمة المالية المرصودة له هي (5.358.040) ريالاً، وكان مقرراً الانتهاء منه بشكل فعلي في تاريخ 9/ 8/ 1441 أي قبل نحو 7 أشهر، وهو ما لم يتم على أرض الواقع، حيث ما زال متعثراً حتى اليوم، وسط تساؤلات حول أسباب تعثره كل هذه المدة.

وطالب الأهالي بضرورة التدخل من الجهات المختصة للوقوف على مشروع الجسر المعلق للمشاة بطريق عمر قاصي 64 بالشرائع، والذي تم الإعلان عن تنفيذه في عام 1437ه غير أنه لم ير النور بعد.مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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