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"سدايا" عن #سحابة_ديم: تضمن أماناً عالياً للبيانات وترشّد الإنفاق على البنية التحتية الرقمية

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"سدايا" عن #سحابة_ديم: تضمن أماناً عالياً للبيانات وترشّد الإنفاق على البنية التحتية الرقمية "سدايا" عن #سحابة_ديم: تضمن أماناً عالياً للبيانات وترشّد الإنفاق على البنية التحتية الرقمية
أحد الحلول الابتكارية التي تسهم في تقديم خدمات الحوسبة السحابية المبنية على أحدث التقنيات

قالت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم، إن #سحابة_ديم من #سدايا ممثلةً في مركز المعلومات الوطني تمكّن الجهات الحكومية من التركيز على تطوير خدماتها، إذ تضمن الأمان العالي للبيانات، وترشيد الإنفاق على البنية التحتية الرقمية.

وأوضحت الهيئة في إنفوجرافيك، نشرته اليوم عبر تويتر، أن سحابة ديم تهدف الى تقديم خدمات نوعية وتحسين أداء الأعمال وتعزيز كفاءة الإنفاق.

وكانت الهيئة (سدايا) قد أعلنت إطلاق السحابة الحكومية "سحابة ديم" وهي أحد الحلول الابتكارية من (سدايا) ممثلة بمركز المعلومات الوطني التي تسهم في تقديم خدمات الحوسبة السحابية المبنية على أحدث التقنيات، دعماً لتوحيد الجهود وتمكين الجهات الحكومية من التحول الرقمي، وتعمل سحابة ديم على دمج مراكز البيانات لدى الجهات الحكومية وتوحيدها في منصة واحدة آمنة.الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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