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إحصاءات تكشف عن عدد مراجعي مستشفيات القنفذة منذ بداية العام

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إحصاءات تكشف عن عدد مراجعي مستشفيات القنفذة منذ بداية العام إحصاءات تكشف عن عدد مراجعي مستشفيات القنفذة منذ بداية العام
خدمات تقدمها الإدارة من خلال خمسة مستشفيات و44 مركزاً صحياً

إحصاءات تكشف عن عدد مراجعي مستشفيات القنفذة منذ بداية العام

قدّمت أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة القنفذة خدماتها لـ 190660 مراجعاً، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى الآن، وذلك على مستوى مستشفيات القنفذة.

هذا وقد بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى القنفذة 59488 مراجعاً، وعدد مراجعي طوارئ مستشفى جنوب القنفذة 30730 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى ثريبان 28591 مراجعاً، وعدد مراجعي طوارئ مستشفى المظيلف 42958 مراجعاً، كما بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى نمرة 28893 مراجعاً.

يُذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها من خلال خمسة مستشفيات و44 مركزاً صحياً.صحة القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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