"١٩ - ١٤".. انخفاض ملموس بدرجات الحرارة يؤثر في 7 مناطق بينها "الرياض"

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وفق توقعات نشرتها اليوم الهيئة العامة للأرصاد والحالة تشمل "القصيم والشرقية"

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إنها تتوقع -بمشيئة الله تعالى- استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على مناطق #تبوك، #الجوف، #الحدود_الشمالية، #حائل، ويمتد تأثيره إلى مناطق: #القصيم، #الرياض، #الشرقية.

وأضافت: تراوح درجات الحرارة الصغرى بهذه المناطق ما بين ١٩ - ١٤ درجة مئوية.

وكانت الهيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى منطقة الباحة، وكذلك التأثير في أجزاءٍ من منطقتَي تبوك ومكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تستمر درجات الحرارة في انخفاضها النسبي على المناطق الشمالية؛ يمتد تأثيرها إلى وسط المملكة وشرقها.

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