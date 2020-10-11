أخبار عاجلة

تحدى إنجازات السيسى.. هانى الناظر: تطورات الصحة كثيرة أبرزها 100 مليون صحة -
تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث بسبب الدروس الخصوصية -
وفاء عامر للإخوان بعد مشاركتها فى تحدى إنجازات السيسي : خونة -
طريقة عمل مربى المانجة من مطبخ رانيا النجار -
محاربات السرطان يواجهن المرض بالهاند ميد -
أصغر مروضة ذئاب فى مصر.. قلب الأسد وقدراتها خارقة -
عاكسوها و سحلوها حتى الموت.. قصة فتاة المعادى -
بشرى تبكى على الهواء حزنا على محمود ياسين -
ماذا قال جيران الراحل محمود ياسين عن النجم الكبير ؟ -
اعرف آخر موعد للتسجيل فى منحة الـ500 جنيه ‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة المكرّمة.. 5071 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1094 مخالفة

Print
مكة المكرّمة.. 5071 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1094 مخالفة مكة المكرّمة.. 5071 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1094 مخالفة
نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الأسبوع الماضي

مكة المكرّمة.. 5071 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1094 مخالفة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5071 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1094 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وتأتي الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

شبكة عيون الإخبارية