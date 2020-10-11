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"لنجعلها خضراء".. جامعة نجران تزرع 380 شجرة بالمدينة الجامعية

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"لنجعلها خضراء".. جامعة نجران تزرع 380 شجرة بالمدينة الجامعية "لنجعلها خضراء".. جامعة نجران تزرع 380 شجرة بالمدينة الجامعية
الحازمي: انطلاقاً من دورها للإسهام في التنمية والتوعية المجتمعية

نظّمت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، أمس، حملة لزراعة 380 شجرة داخل أسوار المدينة الجامعية، تزامناً مع حملة التشجير التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "لنجعلها خضراء".

وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي؛ أن مشاركة الجامعة في الحملة تأتي انطلاقاً من دوريها التوعوي والتعليمي؛ للإسهام في التنمية والتوعية المجتمعية بما يخدم المنطقة والوطن، مشيراً إلى أن الجامعة سبّاقة في المشاركة في الحملات الهادفة إلى الرقي المجتمعي.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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