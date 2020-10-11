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"الكهرباء" تعلن تقدماً في المحادثات مع الجهات الحكومية بخصوص  الالتزامات المالية

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"الكهرباء" تعلن تقدماً في المحادثات مع الجهات الحكومية بخصوص  الالتزامات المالية "الكهرباء" تعلن تقدماً في المحادثات مع الجهات الحكومية بخصوص  الالتزامات المالية
من المتوقع أن يكون لهذه المعالجة دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة

اعلنت الشركة للكهرباء عبر موقع "تداول" أن هناك تقدماً في المحادثات بين الجهات الحكومية المعنية والشركة بخصوص معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.

وتفصيلاً قالت "تداول": إشارة إلى إعلان الشركة السعودية للكهرباء (الشركة) المنشور في موقع السوق المالية "تداول" في تاريخ 29/ 01/ 2020 الموافق 04/ 06/ 1441هــ بخصوص إقرار حساب الموازنة، و في إطار الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء لضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ووفقاً لرؤية المملكة 2030، تعلن الشركة أن هناك تقدماً في المحادثات بين الجهات الحكومية المعنية والشركة بخصوص معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.


وأضافت: على الرغم من أنه من المبكر تحديد الأثر المالي على الشركة، إلا أنه في حال انتهاء المحادثات إلى اتفاق وصدور الموافقات اللازمة فمن المتوقع أن يكون لهذه المعالجة دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على الاستدانة وتقديم الخدمة بكفاءة عالية، وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعالجة أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.


وستعلن الشركة عن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص حال حدوثها.الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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