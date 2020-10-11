أخبار عاجلة

تحدى إنجازات السيسى.. هانى الناظر: تطورات الصحة كثيرة أبرزها 100 مليون صحة -
تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث بسبب الدروس الخصوصية -
وفاء عامر للإخوان بعد مشاركتها فى تحدى إنجازات السيسي : خونة -
طريقة عمل مربى المانجة من مطبخ رانيا النجار -
محاربات السرطان يواجهن المرض بالهاند ميد -
أصغر مروضة ذئاب فى مصر.. قلب الأسد وقدراتها خارقة -
عاكسوها و سحلوها حتى الموت.. قصة فتاة المعادى -
بشرى تبكى على الهواء حزنا على محمود ياسين -
ماذا قال جيران الراحل محمود ياسين عن النجم الكبير ؟ -
اعرف آخر موعد للتسجيل فى منحة الـ500 جنيه ‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سهم "سامبا" يلحق بـ"البنك الأهلي".. تعليق تداول والحدث "جوهري"

Print
سهم "سامبا" يلحق بـ"البنك الأهلي".. تعليق تداول والحدث "جوهري" سهم "سامبا" يلحق بـ"البنك الأهلي".. تعليق تداول والحدث "جوهري"
السوق المالية توضح أن التعليق كان بناء على طلب المجموعة

سهم

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد؛ وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وقالت "تداول" أن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غداً الاثنين.

وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضاً بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غدا الاثنين.هيئة السوق المالية السوق المالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

توقيع مذكرة تفاهم بين "الأولمبية السعودية" وشركة "ماجد الفطيم العقارية"

توقيع مذكرة تفاهم بين "الأولمبية السعودية" وشركة "ماجد الفطيم العقارية"

شبكة عيون الإخبارية