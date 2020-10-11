سهم "سامبا" يلحق بـ"البنك الأهلي".. تعليق تداول والحدث "جوهري"

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السوق المالية السعودية توضح أن التعليق كان بناء على طلب المجموعة

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد؛ وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وقالت "تداول" أن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غداً الاثنين.

وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضاً بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غدا الاثنين.هيئة السوق المالية السوق المالية