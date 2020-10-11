التصدي لكورونا.. سر شعبية رئيسة وزراء نيوزيلندا وأساس حملتها الانتخابية

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توقعات بفوز حزبها في الاستحقاقات القادمة بفارق كبير عن منافسه المحافظ

دافعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عن السياسة التي طبقتها حكومتها للتصدي لجائحة كوفيد-19، خلال تجمع انتخابي، قبل ستة أيام من الانتخابات التي تشهدها البلاد في 17 أكتوبر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يفوز حزب العمال بزعامة أرديرن في الانتخابات بفارق كبير على الحزب الوطني المحافظ، ويمكن أن يشكّل حكومة في ائتلاف مع حزبي الخضر ونيوزيلندا أولا.

وقالت أرديرن في تجمع انتخابي في العاصمة ولنغتون: "على الرغم من عدم وجود كتيب إرشادي لمواجهة كوفيد-19 فقد عملنا بجد وبشكل مبكر والتزمنا باستراتيجية للقضاء عليه مما أدى إلى أنه عندما كانت لدينا حالات جديدة قمنا بمحاصرتها والقضاء عليها وفتحنا اقتصادنا بشكل أسرع من الأخرين".

وأضافت: " أؤكد دائما أن ما قمنا به كان وسيظل الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وسجلت نيوزيلندا 1514 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد -19، هذا إلى جانب 25 حالة وفاة فقط بين سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وبفضل إجراءات العزل العام التي فرضت سريعا.

وأصبحت أرديرن، البالغة من العمر 40 عاما، أصغر امرأة تقود بلدا في العالم في عام 2017، كما زادت شعبيتها بسبب تصديها القوي للجائحة، وأسلوب تعاملها مع جريمة إطلاق النار التي ارتكبها العام الماضي أحد المتعصبين البيض في مسجدين في أسوأ جريمة قتل جماعي في نيوزيلندا.فيروس كورونا الجديد