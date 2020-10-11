عن تصريحات "أردوغان" وجيشه بالخليج.. "قرقاش": منطقتنا لا تحتاج إلى حاميات

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قال: يبعد النظر عن أسباب الزيارة.. الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ أن تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر، الذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكن واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".

وتابع: "الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويسهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزّز سياسة الاستقطاب والمحاور، ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج إلى الحاميات الإقليمية، وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود إلى عهد سابق".أنور قرقاش