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إدارة الأمن والسلامة بـ"تعليم بيشة" ثانياً في فعاليات وبرامج الأنشطة

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إدارة الأمن والسلامة بـ"تعليم بيشة" ثانياً في فعاليات وبرامج الأنشطة إدارة الأمن والسلامة بـ"تعليم بيشة" ثانياً في فعاليات وبرامج الأنشطة

إدارة الأمن والسلامة بـ

تسلمت إدارة الأمن والسلامة بـ"تعليم بيشة" خطاب شكر ودروع من وزارة التعليم؛ وذلك لحصولها على المركز الثاني على مستوى المملكة في فعاليات وبرامج وأنشطة الأمن والسلامة.

وسلم مدير "تعليم بيشة" خالد الغامدي خطابات الشكر والدروع لمدير الأمن والسلامة عبدالله شبيب الشهراني، وشكرهم جميعاً على ما يقومون به من أعمال؛ حرصاً على سلامة الجميع.


وبدوره قدم مدير الأمن والسلامة بـ"تعليم بيشة" شكره لله أولاً ثم لولاة أمرنا على ما يولون من اهتمام لمنسوبي التعليم، كما قدم شكره لمقام الوزارة، ولمدير التعليم على التوجيه دائماً بما يخدم العملية التعليمية، كذلك الشكر موصول لجميع المشاركين للحصول على هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الجميع وللجميع الأمـن والسـلامـة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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