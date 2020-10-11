كورونا في الهند وألمانيا.. تجاوزت الإصابات في الأولى السبعة ملايين و3483 إصابة جديدة بالأخرى

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد السبعة ملايين، الأحد، في الهند.

وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الهندية، بأن 75 ألف إصابة جديدة بكورونا سُجلت الأحد؛ ما يرفع عدد المصابين إلى 7.05 مليون شخص؛ ما يجعل الهند الدولة الثانية في عدد الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ألمانيا.. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 322864 بعد تسجيل 3483 إصابة جديدة.

وأضافت البيانات أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9615 بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.فيروس كورونا الجديد