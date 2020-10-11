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طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:15 صباحاً
بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية
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الخميس 15 أكتوبر 2020 05:58 صباحاً
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد
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الخميس 15 أكتوبر 2020 02:40 صباحاً
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها
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الخميس 15 أكتوبر 2020 02:40 صباحاً
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام
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الخميس 15 أكتوبر 2020 02:40 صباحاً
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة
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الخميس 15 أكتوبر 2020 02:40 صباحاً
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد
-
الخميس 15 أكتوبر 2020 01:36 صباحاً
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها
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الخميس 15 أكتوبر 2020 01:36 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
لقاء خاص مع فضيلة د. علي جمعة يتحدث عن كيفية حماية الأبناء على مواقع التواصل الاجتماعي (فقرة كاملة)
مصر
CBC Egypt
الأحد 11 أكتوبر 2020 08:05 صباحاً
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