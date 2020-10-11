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من مصر | برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز بجائزة نوبل للسلام 2020

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شبكة عيون الإخبارية