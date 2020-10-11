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الأردن.. انتهاء حظر التجول الشامل بعد أن استمر 48 ساعة في البلاد

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الأردن.. انتهاء حظر التجول الشامل بعد أن استمر 48 ساعة في البلاد الأردن.. انتهاء حظر التجول الشامل بعد أن استمر 48 ساعة في البلاد
سيتم تكرار تطبيقه بنفس الآلية الأسابيع المقبلة حتى إشعار آخر

الأردن.. انتهاء حظر التجول الشامل بعد أن استمر 48 ساعة في البلاد

انتهت عند منتصف ليلة السبت- الأحد فترة حظر التجول الشامل في الأردن بعد أن استمرت 48 ساعة، ليبدأ العمل بالحظر الجزئي المعمول به في جميع مناطق المملكة الأردنية.

‬ وبدأ الحظر الجزئي في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، واستمر حتى الساعة 6 صباحا وفق "سكاي نيوز".

يُذكر أن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، أعلن الأسبوع الماضي فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة اعتباراً من منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، وحتى منتصف ليلة السبت إلى الأحد من كل أسبوع، وسيتم تكرار تطبيق الحظر بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.الأردن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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