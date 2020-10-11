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هل "" يشكّل خطورة على الآخرين كناقل لكورونا؟.. تعرَّف ماذا قال طبيب البيت الأبيض؟

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هل "ترامب" يشكّل خطورة على الآخرين كناقل لكورونا؟.. تعرَّف ماذا قال طبيب البيت الأبيض؟ هل "" يشكّل خطورة على الآخرين كناقل لكورونا؟.. تعرَّف ماذا قال طبيب البيت الأبيض؟

هل

أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي؛ اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ؛ لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وقال كونلي في بيان: "يسرّني أن أعلن أنه إضافة إلى استيفاء الرئيس معايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكن من وقف الحجر الصحي بشكل آمن، فإن اختبار "بي سي آر" هذا الصباح يظهر، وفقاً للمعايير المعترف بها حالياً، أن الرئيس لم يعد مصدراً لخطر انتقال العدوى إلى الآخرين".

وأضاف البيان، أن الرئيس ترامب؛ بات لم يعد يعاني الحمّى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أن حالته باتت في تحسُّن فيما يخص الأعراض الأخرى.دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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