اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية "تحدي أبشر" تعلن أسماء الفائزين

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أعلنت اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية "تحدي أبشر "اليوم، عن أسماء الفائزين في المبادرة.

وجاءت المراكز على النحو التالي:

في المركز الأول مسار خدمة قائمة (هويتي الرقمية): فيصل جليدان ، وياسر غنيم ، وحسين العيدروس، وفي المركز الأول مسار خدمة جديدة (الكشف الآلي للاشتباكات): فارس الصغير، أما في المركز الثاني مسار خدمة قائمة حصل فريق (شاهين لإيجاد المفقودين) محمد مهدي إبراهيم، عبدالله ومحمد الملا ، صالح محمد العجلان.

وفي المركز الثاني مسار خدمة جديدة (منظومة إنترنت المسيرات) سليمان الهدلق ، وأيمن الحربي، فيما حصل على المركز الثالث مسار خدمة قائمة فريق (اختبار القيادة الذكي) عمر الحربي ، أمل الزامل ، بلال يوسف، وطلال المطيري.

كما جاء في المركز الثالث مسار خدمة جديدة (منصة راصد الأمنية) مصعب بن سعيد كدسه ، ومعن بن عبدالرحمن الماجد.

منصة أبشر وزارة الداخلية تحدي أبشر