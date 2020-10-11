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الأسبوع في 8 صور .. امرأة عجوز مسلحة تتصدر المشهد.. والمقبرة المصرية تشعله

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الأسبوع في 8 صور .. امرأة عجوز مسلحة تتصدر المشهد.. والمقبرة المصرية تشعله

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تصدرت أحداث ناجورنو قرة باخ الملتهبة المشهد العالمي، فيما دمرت الفيضانات مناطق جبلية في منطقة ألب ماريتيم بجنوب شرق فرنسا، ومناطق ليغوريا وبيدمونت بشمال غرب إيطاليا، بعد عاصفة اجتاحت البلدين نهاية الأسبوع الماضي. وفي أعلن عن كشف أثري مهم بعد العثور على مقبرة بها أكثر من 59 تابوتًا بشريًا مغلقًا لأكثر من 2500 عام.

1- بقايا صاروخ في إحدى طرقات إقليم ناجورنو قرة باخ حيث يتصاعد الصراع الأرميني الأذربيجاني المسلح.

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2- امرأة عجوز تحمل سلاحًا ناريًا أمام باب منزلها في خضم الصراع في إقليم ناجورنو قرة باخ.

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3- مشاهد الصواريخ أصبحت اعتيادية في شوارع إقليم ناجورنو قرة باخ.

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4- مشهد جوي للأضرار التي لحقت بمدينة روكوبليير في فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

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5- منزل على حافة جرف في سان مارتن فيسوبي في فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

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6- دب يتلقى العلاج من الحروق التي ألمت به في إحدى مقاطعات كاليفورنيا.

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7- السياح يتوافدون على سور الصين العظيم خلال العطلة الوطنية.

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8- أثناء الكشف عن مقبرة بها أكثر من 59 تابوتًا بشريًا مغلقًا لأكثر من 2500 عام جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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