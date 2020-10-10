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بيان اللجنة النقابية بشركة دمياط لتداول الحاويات بخصوص تعديلات قانون 203 لسنة 91 ولائحة الموارد البشرية الموحدة

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بيان اللجنة النقابية بشركة دمياط لتداول الحاويات بخصوص تعديلات قانون 203 لسنة 91 ولائحة الموارد البشرية الموحدة بيان اللجنة النقابية بشركة دمياط لتداول الحاويات بخصوص تعديلات قانون 203 لسنة 91 ولائحة الموارد البشرية الموحدة

بيـــــــــان هـــــــــــــــام

اجتمعت اللجنة النقابية للعاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حول ما ورد بمسودة لائحة الموارد البشرية وبمناقشة اللائحة ترى وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بأن الأجر هو  كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عينياً، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسة، فيقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف وتقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو ابراء من حقوق العامل.

فقد ارتأت اللجنة النقابية الاتفاق على عدم المساس أو الانتقاص من أي مكتسبات مالية أو اجتماعية للعاملين التي كانت موجودة في اللوائح المستمرة بالشركة وقانون العمل.

نرفض التعديلات على القانون 203 لسنة 91 لمخالفته أحكام الدستور المصري.

ومنها ما يلي:

1- الإعتراض على تخفيض تمثيل العمال في مجلس الإدارة المنتخبين لمخالفته للدستور التي حددها بنسبة 50% للأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة.

2 – إلزام حضور ممثل العاملين رئيس اللجنة النقابية  بجلسات مجلس الإدارة.

3 – مشاركة اللجنة النقابية والنقابة العامة في أي تعديلات تطرأ على اللوائح الخاصة بالشركة.

4 – إلغاء نص المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون 203 لسنة 1991

حيث أن طبيعة عمل شركة دمياط لتداول البضائع والحاويات تختلف لتعاملها مع سفن الحاويات على مدار الـ 24 ساعة وتتعامل مع أوناش ومعدات عملاقة وعوامل جوية مختلفة مما يجعل من طبيعة العمل ذو طبيعة خاصة، لذا نرى وضع ذلك في الإعتبار أن التعامل مع الأثر النفسي للعاملين شيء أصيل وجزء لا يتجزأ من العمل والإنتاج بشكل مرضي وذلك لمصلحة الشركة والدولة، وتوحيد اللائحة لا يتوافق مع طبيعة العمل بالشركة.

وعليه توصي اللجنة النقابية برفض كل المواد والبنود التي تنتقص من حقوق العاملين سواء المالية أو الإجتماعية.

أعضاء اللجنة النقابية:

عمرو محمد حسانين  

طاهر السيد هاشم   

أحمد عبدالعزيز المعتصم                  

عطية السعيد الراعي           

رمضان كامل ندا               

أبو الحسن السيد علي          

وجدي جمال البلاموني        

إبراهيم السيد عطوية                       

كريم مصطفى السنباطي

الأمين العام                                                              

رفيق محمد عبدالمجيد     

رئيس اللجنة النقابية

اسماعيل صادق عبدالباري

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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