بيان اللجنة النقابية بشركة دمياط لتداول الحاويات بخصوص تعديلات قانون 203 لسنة 91 ولائحة الموارد البشرية الموحدة

بيـــــــــان هـــــــــــــــام
اجتمعت اللجنة النقابية للعاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حول ما ورد بمسودة لائحة الموارد البشرية وبمناقشة اللائحة ترى وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بأن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عينياً، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسة، فيقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف وتقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو ابراء من حقوق العامل.
فقد ارتأت اللجنة النقابية الاتفاق على عدم المساس أو الانتقاص من أي مكتسبات مالية أو اجتماعية للعاملين التي كانت موجودة في اللوائح المستمرة بالشركة وقانون العمل.
نرفض التعديلات على القانون 203 لسنة 91 لمخالفته أحكام الدستور المصري.
ومنها ما يلي:
1- الإعتراض على تخفيض تمثيل العمال في مجلس الإدارة المنتخبين لمخالفته للدستور التي حددها بنسبة 50% للأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة.
2 – إلزام حضور ممثل العاملين رئيس اللجنة النقابية بجلسات مجلس الإدارة.
3 – مشاركة اللجنة النقابية والنقابة العامة في أي تعديلات تطرأ على اللوائح الخاصة بالشركة.
4 – إلغاء نص المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون 203 لسنة 1991
حيث أن طبيعة عمل شركة دمياط لتداول البضائع والحاويات تختلف لتعاملها مع سفن الحاويات على مدار الـ 24 ساعة وتتعامل مع أوناش ومعدات عملاقة وعوامل جوية مختلفة مما يجعل من طبيعة العمل ذو طبيعة خاصة، لذا نرى وضع ذلك في الإعتبار أن التعامل مع الأثر النفسي للعاملين شيء أصيل وجزء لا يتجزأ من العمل والإنتاج بشكل مرضي وذلك لمصلحة الشركة والدولة، وتوحيد اللائحة لا يتوافق مع طبيعة العمل بالشركة.
وعليه توصي اللجنة النقابية برفض كل المواد والبنود التي تنتقص من حقوق العاملين سواء المالية أو الإجتماعية.
أعضاء اللجنة النقابية:
عمرو محمد حسانين
طاهر السيد هاشم
أحمد عبدالعزيز المعتصم
عطية السعيد الراعي
رمضان كامل ندا
أبو الحسن السيد علي
وجدي جمال البلاموني
إبراهيم السيد عطوية
كريم مصطفى السنباطي
الأمين العام
رفيق محمد عبدالمجيد
رئيس اللجنة النقابية
اسماعيل صادق عبدالباري