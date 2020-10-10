أخبار عاجلة

بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
في وقت قياسي.. قوات الأمن تطيح بجناة أحرقوا مركبة بالعارضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معارض تركي: "أردوغان" زار قطر لطلب المال .. و"تميم" ينظر إليه بدونية

Print
معارض تركي: "أردوغان" زار قطر لطلب المال .. و"تميم" ينظر إليه بدونية معارض تركي: "أردوغان" زار قطر لطلب المال .. و"تميم" ينظر إليه بدونية
"أوزتراك" اعتبر أن الدول الأخرى تمارس الضغوط على أنقرة

معارض تركي:

ذكر الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا فائق أوزتراك، أن "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لدولة قطر كانت تهدف إلى طلب المال، في خضم الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، بحسب ما أورد اليوم (السبت)، موقع " اليوم".

وأضاف "أوزتراك" أن "أردوغان هرع إلى الدوحة بسرعة قصوى؛ بسبب تحطيم الدولار أرقامًا قياسية في تركيا".


وقال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري: "إن الذي يتلقى أموالاً من الخارج يعتاد على تلقي الأوامر أيضاً، لذا نرى أن أمير قطر تميم بن حمد بات ينظر إلى أردوغان بدونية كلما طلب منه الأموال".

واعتبر "أوزتراك" أن "الدول الأخرى أصبحت قادرة على ممارسة الضغوط على أنقرة وابتزازها، نتيجة مواضع الضعف التي يبديها أردوغان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

مهرجان فنون الأرض في روسيا

مهرجان فنون الأرض في روسيا

كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

شبكة عيون الإخبارية