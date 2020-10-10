أمير الشرقية يشكر "الباحص" على ترؤسه نادي الصم

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تلقى رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سابقًا، سعيد الباحص، خطاب شكر من أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الجهود المقدمة لنادي الصم طيلة فترة رئاسته لمجلس الإدارة.

وأعرب أمير المنطقة في الخطاب، عن تقديره لتلك الجهود التي خدمت فئة غالية على القلوب.

كما هنأه على الإنجازات التي تحققت للنادي على مستوى المملكة، ومن ذلك تحقيق بطولة المملكة في تنس الطاولة والميدالية الذهبية في ألعاب القوى وتحقيق مراكز متقدمة في بطولة المملكة للبولينج وغيرها من المشاركات والبرامج المقدمة.

بدوره، رفع سعيد الباحص، باسمه وكل أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والصم عمومًا بالمنطقة، الشكر والتقدير لأمير المنطقة، على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة منه في تقدير الجهود المبذولة من الجميع لخدمة هذا الصرح الكبير والفئة الغالية على القلوب بما يحقق لهم تطلعاتهم ويلبي رغباتهم وطموحاتهم.

وقال "الباحص"، إن توجهيات أمير المنطقة ودعمه لكل البرامج والمبادرات بالنادي كانت أحد العناصر الفاعلة والمؤثرة في تطور النادي وتحقيقه الإنجازات في مختلف الجوانب على مستوى أندية المملكة.

وأضاف أن ما حظي به النادي من كريم الاهتمام والرعاية منه، كان محطة هامة في دفع مسيرة النادي نحو التميز مما كان له بالغ الأثر في الوصول لمنصات الصدارة والتتويج.

ولفت إلى أن فترة رئاسته لنادي الصم بالمنطقة الشرقية والتي جاءت بقرار وتكليف وزير الرياضة، من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد حفلت بالعديد من الإنجازات النوعية والتي تحسب للرياضة السعودية.