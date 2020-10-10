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أطاح بمسؤولين واعتقل خصمه.. الرئيس القرغيزي يحكم قبضته على السلطة

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أطاح بمسؤولين واعتقل خصمه.. الرئيس القرغيزي يحكم قبضته على السلطة أطاح بمسؤولين واعتقل خصمه.. الرئيس القرغيزي يحكم قبضته على السلطة
أمر بإقامة نقاط تفتيش ليلاً حول العاصمة

أطاح بمسؤولين واعتقل خصمه.. الرئيس القرغيزي يحكم قبضته على السلطة

عزز الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف قبضته على السلطة، اليوم (السبت)، من خلال تعديل وزاري لكبار مسؤولي الأمن واعتقال خصمه الرئيسي الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف مرة أخرى، بعد أيام قليلة من خروجه من السجن.

وأقال "جينبيكوف" كبار مسؤولي مجلس الأمن، الذين دعموا خصومه، أو فشلوا في التدخل عندما أعلنت المعارضة الثلاثاء الماضي أنها تستولي على السلطة، وفقاً لـ"رويترز".

وأقيمت نقاط تفتيش عسكرية ليلا حول العاصمة بشكيك، وشوهدت ناقلات جند مدرعة في المدينة بعد أن أمر "جينبيكوف" القوات بالانتشار وإعادة فرض النظام، وسط تصاعد أعمال العنف.

من ناحية أخرى ، كافح برلمان البلاد من أجل جمع النصاب القانوني للتصويت في حكومة جديدة وإنهاء فراغ السلطة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى ، التي سادت الاضطرابات منذ الانتخابات المتنازع عليها في 4 أكتوبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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