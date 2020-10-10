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في وجه البطالة .. كاتب سعودي: هل تتزوج موظفة؟

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في وجه البطالة .. كاتب سعودي: هل تتزوج موظفة؟ في وجه البطالة .. كاتب سعودي: هل تتزوج موظفة؟
قال: علينا أن ننزع هذه المقولات من بعض العقول

في وجه البطالة .. كاتب سعودي: هل تتزوج موظفة؟

يتساءل الكاتب الصحفي صالح المسلم: "هل تتزوج موظفة؟"، معلنًا رفضه لثقافة أن عمل المرأة عيب، ومقولة: "لا تتزوج موظفة"، ومطالبًا التعليم والإعلام ببث رسائل توعوية وبرامج لغرس ثقافة حب العمل سواء للرجل أو المرأة؛ حيث الجميع بحاجة إلى العمل وكسب الرزق.

وفي مقاله: " هل تتزوج موظفة؟" بصحيفة " اليوم"، يقول المسلم: " ( البطالة ) في ارتفاع و ( توظيف النساء ) في تضارب كونهن لم يأخذن الجرعات التدريبية الكافية .. وهناك موجة من الانتقادات من البعض بربط ارتفاع نسب ( الطلاق ) بتوظيف المرأة! وهذه من الأمور التي يجب ويفترض على الجميع تغييرها وزرع ثقافة احترام المرأة، وأنه جزء من حقوقها وأن توظيفها وعملها رافد للأسرة ومعونة للزوج في تكاليف الحياة، وأن من حقها أن تدرس وتتعلم وتعمل وتحقق أهدافها وطموحاتها".

ويضيف الكاتب: "ثقافة الوعي و( ثقافة العمل ) لا تزال قاصرة في مجتمعنا .. أتمنى من التعليم والإعلام والوزارات المعنية بث رسائل توعوية ويكون هناك برامج مكثفة ذات محتوى احترافي لغرس ثقافة ( حب العمل ) وأن ننزع من بعض العقول مقولات لا ( تتزوج موظفة ) وأن عمل المرأة عيب!!".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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