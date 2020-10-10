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"الحصيني": الوسم الجمعة.. هذا ما ترسمه النماذج العددية للطقس لأسبوعين مقبلين

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"الحصيني": الوسم الجمعة.. هذا ما ترسمه النماذج العددية للطقس لأسبوعين مقبلين "الحصيني": الوسم الجمعة.. هذا ما ترسمه النماذج العددية للطقس لأسبوعين مقبلين
"الأرصاد" توقّعت اليوم سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تدخل المملكة حالة الوسم يوم الجمعة المقبل 1442/2/29هـ.

وقال الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم السبت: لا توجد حالة جوية معتبرة، كما ترسمه النماذج العددية للطقس مدة أسبوعين مقبلين، وعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله والإحسان والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يرحمنا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها؛ تمتد إلى منطقة نجران، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية؛ يمتد تأثيرها إلى وسط المملكة وشرقها.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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