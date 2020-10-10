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.. مروحيات تطارد طائرة مخدرات في السماء والنهاية صادمة على الأرض

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بالفيديو.. مروحيات تطارد طائرة مخدرات في السماء والنهاية صادمة على الأرض .. مروحيات تطارد طائرة مخدرات في السماء والنهاية صادمة على الأرض
مرت على أجواء المكسيك في طريقها إلى أمريكا

بالفيديو.. مروحيات تطارد طائرة مخدرات في السماء والنهاية صادمة على الأرض

في مطاردة طويلة امتدت إلى مئات الكيلومترات، اعترضت مروحيات الجيش المكسيكي طائرة كان على متنها 480 كيلوغراماً من الكوكايين خلال مرورها على الأجواء المكسيكية، لينتهي المشهد بتحطم الطائرة ومقتل مَن كانوا على متنها.

وحسب موقع "يورو نيوز"، تحطمت طائرة محمّلة بقرابة نصف طن من الكوكايين في المكسيك، وقُتل شخصان كانا على متنها هما الطيار وشخص آخر، بعد مطاردة طويلة من قِبل الجيش، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع المكسيكية.

واعترض الجيش المكسيكي الطائرة التي كان على متنها 480 كيلوغراماً من الكوكايين خلال مرورها على الأجواء المكسيكية.

وذكرت وزارة الدفاع أن الطائرة تحطمت في منطقة كويراتيرو- وسط البلاد، بسبب نفاد الوقود منها بعد مطاردة طويلة امتدت إلى مئات الكيلومترات، واستخدم فيها الجيش طائرات هليكوبتر.

وارتفع عدد الحوادث المشابهة في المكسيك ومناطق أخرى في أمريكيا اللاتينية، حيث يتم العثور على طائرات صغيرة محطمة كانت محمّلة بشحنات من الكوكايين.

ففي غواتيمالا، تم العثور على طائرة محطمة قبل أسبوعين كانت قادمة من فنزويلا ومحمّلة بمخدرات وأسلحة.

ويستعين مهرّبو المخدرات الصلبة بأنواعها في أمريكا الجنوبية بشكل كبير بهذه الطائرات من أجل تهريب عشرات الأطنان من المخدرات إلى أمريكا الشمالية ومن ثم ترويجها إلى مناطق أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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