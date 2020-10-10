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بيوتنا يا وزير الإسكان
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"نوبل الاقتصاد" للأمريكيَّيْن بول ميلغروم وروبرت ويلسون
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الناصر" يفوز بشخصية العام التنفيذية في الطاقة العالمية لعام 2020
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
مزامنة لعودة العمرة.. استحداث منطقتيْ فرز للحالات بـ"أجياد للطوارئ"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
كأكبر حدث إبداعي في المملكة.. "إثراء" يُطلق النسخة الثالثة من "تنوين"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الشورى" يطالب "المواصفات" باعتماد تصنيف لسلامة المركبات وإلزام وكلاء السيارات به
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
إخلاء مبنى محكمة شمال الجيزة بعد الاشتباه بالعثور على قنبلة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:40 مساءً
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8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 10/10/2020
DMC
DMC
السبت 10 أكتوبر 2020 11:47 صباحاً
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